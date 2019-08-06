Курск, , 21:53 — REGNUM

При уполномоченном по правам ребенка в Курской области создан Совет отцов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Отец и сын (cc) freestocks-photos

Члены Совета отцов будут заниматься профилактической работой, касающейся безопасности детства и позиционирования отцовства в регионе.

«Совет отцов займется общественной работой, они будут выезжать в детские оздоровительные лагеря, сады, школы, а также принимать участие в проверках объектов детской инфраструктуры», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.