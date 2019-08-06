Курск, 6 августа 2019, 21:49 — REGNUM
В Курской области заявки на компенсацию за погибших пчёл подали 244 пасечника. Общая сумма компенсаций, которые выплатят пчеловодам, составит около 15 млн рублей, сообщила пресс-служба областной администрации.
Документы от пчеловодов принимаются до 8 августа. Как уже сообщало ИА REGNUM, срок продлили из-за большого количества заявок. За каждую погибшую пчелиную семью выплатят по 3150 рублей из резервного фонда губернатора.
Комментируя информацию о том, что не у всех пчеловодов принимаю документы, первый заместитель председателя комитета АПК Курской области Сергей Малахов заявил, что власти не оставят эту проблему жителей региона без внимания.
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