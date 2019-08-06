Нарьян-Мар, , 21:35 — REGNUM

В Нарьян-Маре будет временно возобновлён отопительный период в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха. Соответствующее постановление подписал 6 августа глава города Олег Белак.

Отопление (cc) ri

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, поставщикам тепловой энергии на территории муниципалитета поручено уже с 7 августа начать подачу тепла в образовательные учреждения.

Отопление жилищного фонда планируется начать «по мере готовности жилых домов к принятию тепловой энергии», а отопление организаций — после согласования с их руководителями, говорится в сообщении.

Напомним, отопительный сезон в Нарьян-Маре завершился в конце июня. В соответствии с постановлением правительства России он может быть возобновлён в том случае, если среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.

По прогнозам синоптиков, практически до конца текущей недели в городе ожидается пасмурная погода, дневные температуры не будут подниматься выше +9 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +6 градусов.