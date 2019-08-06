Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 6 августа, частично удовлетворил иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к петербургскому университету ИТМО, обязав федеральный вуз не позже 2021 года восстановить учебный корпус на улице Ломоносова, д. 9А, где в феврале 2019 года произошло обрушение конструкций.

Место обрушения в ИТМО ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Обрушившееся учебное здание является памятником архитектуры регионального значения

КГИОП в своем иске требовал обязать вуз за полгода после вступления решения суда в силу провести в аварийном корпусе комплекс противоаварийных работ, а затем полностью восстановить здание не позже чем за 2,5 года, до октября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Смольного подал в суд на ИТМО в связи с обрушением здания-памятника

Суд установил размер средств, подлежащих взысканию с вуза в пользу КГИОП, за каждый случай неисполнения решения суда в срок — 50 тыс. рублей, и в случае дальнейшего неисполнения — 100 тыс. рублей. Исковые требования чиновников были выше: 200 тыс. и 300 тыс. рублей, соответственно.

«Интерфакс» отмечает, что в университете ИТМО пока не знают, будут ли они обжаловать решение суда, и намерены дождаться его мотивировочной части.

Читайте ранее в этом сюжете: В ремонте рухнувшего здания ИТМО использовали несогласованные материалы

Напомним, частичное обрушение здания Императорского коммерческого училища, построенного во второй половине XIX века, произошло вечером 16 февраля 2019 года на улице Ломоносова, где расположено еще несколько корпусов ИТМО. В здании на площади 1000 кв. метров рухнули часть кровли и перекрытий с 5-го по 1-й этаж. При ЧП никто не погиб и не пострадал, из здания эвакуировали 86 человек.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили по факту обрушения уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Основной версией инцидента были названы нарушения при ремонте здания, в частности, складирование тяжелых материалов в помещениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Возобновлены занятия в двух корпусах ИТМО в Петербурге