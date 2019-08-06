Посёлок городского типа Буланаш, Свердловская область, , 20:57 — REGNUM

В посёлке Буланаш (Свердловская область) всё-таки снесут дом, где в июле 2019 года произошёл взрыв. Об этом заявила глава территориального отдела местного самоуправления в Буланаше Людмила Вандышева, сообщает «Новый день».

Здание признано аварийным, и восстанавливать его нецелесообразно экономически, — именно такое заключение экспертов процитировала Вандышева.

Сейчас в доме никто не живёт, здание находится под охраной. Ведётся диалог с региональным министерством финансов о выделении денег на снос дома и покупку квартир для пострадавших жильцов.

Напомним, 22 июля 2019 года в жилом доме произошёл взрыв бытового газа. Пострадал только хозяин квартиры, где и произошёл инцидент. Другие жители дома были эвакуированы.

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