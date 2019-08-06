Иркутск, , 20:41 — REGNUM

«Молодежка ОНФ» проведет акцию #СохранимЛес в Иркутской области и Красноярском крае, чтобы помочь в борьбе с пожарами

Ребята поучаствуют в профилактических мероприятиях, цель которых — не допустить распространения пожаров. Сводный отряд, в который войдут люди из нескольких регионов страны, приступит к работе на этой неделе.

Менее чем две недели назад сводный отряд из 120 участников «Молодежки ОНФ» из пяти регионов страны работал в удаленных населенных пунктах Иркутской области. Ребята оказывали помощь жителям после наводнения. Команды приехали в наиболее пострадавшие населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского районов. Они помогали разбирать завалы, восстанавливать объекты инфраструктуры, оказывали адресную помощь пострадавшим. А теперь ребят ждет север Иркутской области, где бушуют пожары.

В настоящее время в Иркутской области работает руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Основная задача заключается в том, чтобы оказать помощь, которая необходима сейчас жителям. Мы оперативно собираемся и отправляемся туда, где нужны. Не прошло и месяца, как сводный отряд помогал жителям в Иркутской области справляться с последствиями наводнения. Пока юг топило, север начал гореть. Что ж, значит едем на север. Тем более что 3 августа мы завершили форум «Рубеж», на котором 212 участников прошли обучение и получили удостоверения добровольных общественных пожарных», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА РЕ, по состоянию на утро 6 августа в Иркутской области действуют более 130 пожаров на площади 650,4 тыс. га, из них 15 пожаров локализованы на площади 13,5 тыс. га. По сравнению с предыдущим днем количество пожаров увеличилось на семь, площадь действующих очагов природных пожаров увеличилась на 37,3 тыс. га. Всего в тушении природных пожаров в Иркутской области задействованы 1048 человек и 177 единиц техники.