Рязань, , 20:34 — REGNUM

Власти Рязани запустят для гостей международного конкурса «Авиадартс-2019» специальный автобусный маршрут. Для перевозки пассажиров решено использовать автобусы большой и особо большой вместимости, регулярность отправления — по мере наполняемости, сообщили 6 августа в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

10 августа первый автобус отправится от автовокзала «Приокский» с 07:00. Движение обратно, от полигона Дубровичи в Рязань, начнётся с 13:00. Стоимость проезда 60 рублей. Для тех, кто поедет на авиашоу на личном автомобиле, в районе деревни Гнётово организованны две парковки, их общая вместимость до четырех тысяч транспортных средств. От деревни до полигона также будет курсировать автобус, но малой вместимости, а стоимость проезда составит 20 рублей.

ИА REGNUM рассказывало, что 10 августа состоится шоу «Авиамикс». Городские власти во время проведения праздника обещали на специальной мобильной стойке всем желающим бесплатно раздать карту города или области, рассказать о предстоящих событиях 2019 года.

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