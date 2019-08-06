Екатеринбург, , 20:30 — REGNUM

В многоквартирных домах Екатеринбурга заменят 202 лифта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в департаменте информационной политики горадминистрации.

В лифте Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уже в 2019 году будут заменены лифты, отработавшие 25 лет со своей установки. Модернизации подвергнутся лифты в 52 жилых домах.

Работы финансируются из областного и городского бюджетов. Свою долю средств (не менее 15% общей стоимости работ) вкладывают и собственники жилья. Планируется направить свыше 435 млн рублей на данные работы.

Напомним, ранее заявлялось, что на замену лифтов в многоэтажках Екатеринбурга выделят 300 млн рублей. Половина этих средств — из областного бюджета, другая половина — средства муниципалитета.

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