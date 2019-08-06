Липецк, , 20:16 — REGNUM

Депутаты Липецкого городского совета посетили площадку МБУ «Технопарк-Липецк» и ознакомились с новыми разработками научно-производственного комплекса. Как сообщила пресс-служба горсовета, за семь лет в технопарк вложили более 500 миллионов рублей, и пока депутаты остались недовольны итогами его работы.

Депутатам показали экспериментальный образец «Умной скамейки» с зарядкой для смартфонов, беспроводным интернетом, тревожной кнопкой, инфракрасным подогревом и атмосферными сенсорами. Её стоимость составила примерно 200 тысяч рублей. По такому же принципу авторы проекта собираются спроектировать «Умный столб». Также выездной комиссии продемонстрировали проекты развивающих игрушек для детей и переработки вторсырья.

В 2018 году на подготовку площадок для резидентов из бюджетов всех уровней было выделено 115 млн 912 тысяч рублей, но освоено только 20% средств. В 2019 году технопарку выделят 215 млн рублей. По данным горсовета, в технопарке проверку проводит Счётная палата Липецка. Также учреждение не попадёт в целевую программу Министерства финансов.

Главный аудитор Липецка Марина Зиборова посоветовала руководству технопарка пересмотреть размер арендной платы для резидентов, чтобы она могла окупать расходы на содержание объектов. Депутаты также выразили сомнение, что выделенные средства на этот раз будут полностью освоены — с 2016 года этого не происходило ни разу. По мнению парламентариев, к таким результатам привела частая смена руководства — Александр Пушилин является седьмым по счёту директором.