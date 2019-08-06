Сухум, , 18:52 — REGNUM

6 августа в заседании кабинета министров Абхазии был утвержден перечень и предельный размер торговых надбавок на жизненно важные медикаменты. Об этом сообщает ИА АпсныПресс.

Согласно постановлению, торговые надбавки начнут действовать с 1 сентября 2019 года. Розничная стоимость за одну упаковку лекарственных средств до 500 рублей не будет превышать 22% от оптовых цен и 25% от таможенной стоимости лекарства. Для более дорогих лекарствственных средств определены верхние границы надбавок стоимости — 18 и 20% соответственно.

Министерству экономики и министерству здравоохранения Абхазии поручили осуществлять мониторинг рынка лекарственных средств и при наличии соответствующего экономического обоснования информировать правительство Абхазии о необходимости корректировки размеров предельных торговых наценок. Комментируя документ, премьер-министр Валерий Бганба отметил, что правительству также предстоит продумать систему контроля над выполнением нового постановления.