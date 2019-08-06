Москва, , 18:30 — REGNUM

Начал действовать закон о полномочиях Генеральной прокуратуры Российской Федерации по взаимодействию с иностранными банками и правоохранительной системой в ходе антикоррупционных проверок, сообщается 6 августа на официальном сайте Генрокуратуры РФ.

Речь идёт о федеральном законе от 6 февраля 2019 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции». Согласно закона, на российскую Генеральную прокуратуру с 6 августа 2019 года возлагаются полномочия по направлению международных запросов в иностранные банки и уполномоченные органы для контроля за соблюдением чиновниками запрета на счета и вклады в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

Соглашения, необходимые для осуществления этой деятельности, Генпрокуратура РФ уже заключила с МВД и ФНС России, а также с Росфинмониторингом.

В ближайшее время аналогичное соглашение будет заключено с Центральным банком Российской Федерации

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