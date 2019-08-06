Москва, , 18:46 — REGNUM

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в Москве Самариддин Раджабов объявил голодовку. Об этом заявил адвокат «Правозащиты Открытки» Анри Цискаришвили, сообщило «МБХ медиа».

«Он объявил её в знак протеста против своего ареста, требования соответствующие. И из солидарности с остальными задержанными, объявившими голодовку: Кириллом Жуковым, например», — отметил адвокат.

По словам Цискаришвили, голодовка не является «сухой»: обвиняемый может употреблять жидкости.

Ранее о подобном жесте протеста заявил другой фигурант дела — Кирилл Жуков, а также тренер сборщиков подписей избирательного штаба кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Любови Соболь — Алексей Миняйло.

Пресненский районный суд Москвы, помимо Самариддина Раджабова, арестовал ещё восемь фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве.

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