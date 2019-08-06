Екатеринбург, , 18:02 — REGNUM

В Екатеринбурге вырубили аллею на бульваре Грибоедова в микрорайоне Химмаш. Фотографии «пустой» аллеи выложили пользователи социальных сетей на своих страничках.

«Прощаемся с уютной аллеей на Грибоедова. Скоро везде будет так…», — написал один из пользователей соцсети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, вырубка деревьев началась ещё 26 июля. Комплекс мероприятий проводится в рамках городского благоустройства. Ранее в Екатеринбурге прошёл конкурс по реконструкции аллеи. Подрядчику предстоит провести «санитарную» вырубку деревьев, а на их месте высадить новые клёны и яблони, а также кустарники.

Тем не менее планы мэрии вызвали протест со стороны ряда общественников. Они организовали сбор подписей против вырубки деревьев.

Читайте также: В Екатеринбурге собирают подписи против вырубки аллеи на Химмаше

В свою очередь, в администрации Чкаловского района сообщили, что, согласно проведённой экспертизе, заболевшие деревья могут стать угрозой для окружающих людей и имущества, так как ветки таких деревьев могут упасть в любой момент.

Читайте ранее в этом сюжете: Защищаемые общественниками деревья в Екатеринбурге могут упасть на людей