Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM

На закрытой мусорной свалке «Новоселки» на севере Петербурга установят видеокамеры с выводом трансляции в интернет. С начала сентября на странице городского Комитета по благоустройству будет организована онлайн-трансляция с полигона, который сейчас находится в процессе рекультивации.

Полигон Новоселки Дарья Драй © ИА REGNUM

Такое распоряжение дал 6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, посетивший полигон в Новоселках.

В настоящее время свалка не принимает новых отходов, сюда завозят только землю и песок, которые используют для укрытия накопленного за много лет бытового мусора.

Беглов сообщил, что до конца года будут изолированы 70% откосов террикона, что должно полностью исключить неприятный запах, который десятилетиями досаждал жителям Приморского, Выборгского и Курортного районов.

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Первый этап рекультивации, со строительством станции дегазации, завершится к 30 сентября 2020 года. На него из бюджета города выделено более 755 миллионов рублей. На втором этапе, в 2021—2024 годах, в Новоселки завезут плодородный грунт, чтобы засеять террикон травой и кустарником, а также построить очистные сооружения.

«Мы поставили задачу — до конца года ликвидировать большинство несанкционированных свалок», — сказал врио губернатора, пригрозив нарушителям экологического законодательства в Петербурге санкциями вплоть до возбуждения уголовных дел.

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