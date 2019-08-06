Москва, , 17:58 — REGNUM

При взлёте из московского аэропорта «Домодедово» Boeing 737−800 сбил фонари на взлетно-посадочной полосе, сообщает «РенТВ».

По данным СМИ, лайнер принадлежит авиакомпании «Глобус», входящей в группу S7. Инцидент случился утром 5 августа. При осмотре ВПП, сотрудник аэропорта обнаружил осколки стекла и разбитые осветительные приборы. Виновника происшествия нашли в Симферополе.

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«У самолета были повреждены три колеса шасси, на которых нашли и следы битого стекла», — говорится в сообщении.

Аэропорт «Домодедово» продолжил работу в штатном режиме, поскольку разбитые приборы были распределены вне зон движения воздушных судов.

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