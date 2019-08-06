Екатеринбург, , 17:51 — REGNUM

Реконструкция улицы Толмачёва в Екатеринбурге отложена на неопределённый срок из-за подвисшей в воздухе судьбы кинотеатра «Салют». Об этом заявили в пресс-службе горадминистрации изданию «ЕАН».

По словам пресс-ведомства, нынешний проект ренонструкции «затачивался» под кинотеатр, однако сейчас в мэрии думают о возможном «перепрофилировании» «Салюта».

В горадминистрации пока не знают, будет ли модернизирован отложенный проект, или же нужен будет новый вариант обновления улицы.

Напомним, 26 июля 2019 года в Екатеринбурга стартовала реконструкция парка «Зелёная роща». Первый этап модернизации будет завершён уже в 2019 году.

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