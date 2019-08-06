Орел, , 17:32 — REGNUM

Согласованный митинг против строительства фонтана в сквере Ермолова в Орле запланирован на 19:00 7 августа, сообщили ИА REGNUM представители общественного движения «Граждане Орла». Митинг проводят активисты движения и ЛДПР.

«Цель митинга — выражение гражданской позиции активной части общества, которая категорически против вырубки деревьев в сквере Ермолова и установки там фонтана. Проект строительства сухого фонтана в сквере Ермолова за 150 млн рублей, лоббируемый региональной и городской властью, предполагает вырубку более 100 деревьев в скверах Ермолова и Лескова и превращение сквера в открытое бетонное пространство с фонтаном», — поясняют свою позицию общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горсовет Орла, несмотря на протесты жителей, согласовал проект благоустройства сквера Ермолова и установку там фонтана в рамках концепции единого пешеходного пространства. Стоимость проекта — 150 млн рублей, деньги, выделяет ПАО «Сбербанк», «в рамках благотворительного проекта, реализуемого по всей стране». Общественники, выступившие против проекта, уверены, что реализация проекта приведет к нарушению федерального законодательства, запрещающего капстроительство в защитных зонах.

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