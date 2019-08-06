Орел, 6 августа 2019, 17:32 — REGNUM
Согласованный митинг против строительства фонтана в сквере Ермолова в Орле запланирован на 19:00 7 августа, сообщили ИА REGNUM представители общественного движения «Граждане Орла». Митинг проводят активисты движения и ЛДПР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее горсовет Орла, несмотря на протесты жителей, согласовал проект благоустройства сквера Ермолова и установку там фонтана в рамках концепции единого пешеходного пространства. Стоимость проекта — 150 млн рублей, деньги, выделяет ПАО «Сбербанк», «в рамках благотворительного проекта, реализуемого по всей стране». Общественники, выступившие против проекта, уверены, что реализация проекта приведет к нарушению федерального законодательства, запрещающего капстроительство в защитных зонах.
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