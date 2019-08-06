Магас, , 17:25 — REGNUM

В Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника штаба МВД по региону Савербега Шадиева. Высокопоставленный сотрудник полиции обвиняется в покушении на совершение мошенничества в крупном размере, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Как установлено в ходе следствия, экс-глава штаба взял взятку в размере 260 тыс. рублей за трудоустройство в МВД местной жительницы. Преступление было совершено 30 января 2019 года. В тот же день полицейский был задержан сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности МВД по Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетии был задержан при получении взятки бывший оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абубакар Илиев. Он вымогал денежные средства в размере 300 тыс. рублей у жителя республики за освобождение от уголовной ответственности.

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