Москва, , 17:21 — REGNUM

Fashion-директор ЦУМа и вице-президент Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в семье.

Собеседники издания рассказали, что Вербер два дня назад положили в больницу на курорте Форте-дей-Марми в Италии. По информации газеты, причиной смерти стал инфаркт.

На странице в Instagram Вербер пользователи оставляют соболезнования. На последних снимках запечатлён её отдых на итальянском курорте. Менее недели назад она выложила совместное фото с певцами Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.