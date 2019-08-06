Всеволожск, Ленинградская область, , 17:16 — REGNUM

Заведующая детским садом, которую похитил бывший сожитель в Ленинградской области, сумела вырваться от похитителя живой и невредимой. Органами СКР по региону возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.

По уточненным данным, преступление, о котором в полицию сообщила дочь жертвы, произошло вечером 5 августа в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти.

37-летний уроженец Армении ворвался с ножом в дом к своей бывшей сожительнице, применил к ней насилие, посадил в автомобиль и вывез в другой населенный пункт Всеволожского района. Мужчина требовал от женщины продолжить совместное проживание.

«После многочисленных уговоров женщине удалось освободиться от похитителя и вернуться домой», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о похищении человека с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья. Максимальное наказание за это преступление — до 12 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается, идет выяснение всех обстоятельств и мотивов злоумышленника.

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