Псков, 6 августа 2019, 17:08 — REGNUM
В России при региональных уполномоченных по правам ребёнка хотят создать Советы молодых семей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, такое предложение прозвучало в ходеВсероссийского форума для молодых семей, который проходит в Псковской области.
Идею поддержала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный детский омбудсмен также назвала интересным предложение о социальной рекламе молодых и многодетных семей.
Всероссийский форум молодых семей Псковская область принимает впервые. В мероприятиях форума, которые продлятся до 9 августа, принимают участие более 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 42 субъектов Российской Федерации.
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