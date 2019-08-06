Вильнюс, , 17:04 — REGNUM

В Литве заболеваемость клещевым энцефалитом не просто самое высокое на душу населения в ЕС, но и выше, чем в Чехии и Эстонии вместе взятых, которые занимают второе и третье место в антирейтинге Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

В Литве уровень заболеваний составляет 16,6 случаев на 100 тыс. жителей. В Чехии и Эстонии этот показатель 6,4 случаев на 100 тыс. жителей. Литовские чиновники при этом продолжают отказываться от химической обработки лесов, полей и растительности в городах, утверждая, что это дорогостоящий и якобы малоэффективный метод. Минздрав Литвы, в свою очередь, подумывает о бесплатной вакцинации населения, но только в следующем году. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам срочно вводить такую вакцинацию при показателе в три раза ниже, чем сегодня в Литве.

В Литве только за этот год энцефалитом заразилось порядка ста человек, зафиксировано две смерти.