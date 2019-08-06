Москва, , 16:59 — REGNUM

Перовский суд Москвы зарегистрировал иск столичной прокуратуры о лишении родительских прав супругов, участвовавших в несогласованном митинге 27 июля вместе с ребёнком. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе суда.

Уточняется, что заявление поступило от Перовской межрайонной прокуратуры Восточного административного округа Москвы. На данный момент дело передано судье, в ближайшее время должен быть решён вопрос о принятии иска к рассмотрению, после чего будет назначена дата слушаний.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что прокуратура инициировала лишение родительских прав супружеской пары, участвовавшей в несогласованной акции в Москве с годовалым ребёнком.

В ведомстве указали на то, что в ходе митинга «родители передали малолетнего ребёнка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

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