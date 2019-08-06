Кальяри, Италия, , 16:55 — REGNUM

Посетители пляжей на Сардинии смогут бесплатно получить три шарика мороженого, передает Affari Italiani во вторник, 6 августа.

Желающие получат пустое ведро и должны будут заполнить его найденными на пляже (или принесенными с собой) пластиковыми отходами.

Акция пройдет с 12 по 18 августа. Ранее местные СМИ сообщили о еще одной инициативе по защите экологии на Сардинии — на пляжах острова будут работать учителя экологии, которые расскажут всем желающим о том, как и зачем беречь природу.