Москва, , 16:54 — REGNUM

В Москве в конце недели ожидается усиление ветра, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Пик потепления на этой неделе придётся на четверг, 8 августа. В этот день температура воздуха прогреется от 23 до 25 градусов. Ожидается дождь с грозой, скорость ветра при порывах достигнет 17 м/с. Ещё более сильный ветер, до 22 м/с, обещают синоптики 9 августа. Они также прогнозируют облачность и дождь, но температура будет холоднее — от 18 до 20 градусов.

Читайте также: 6 августа в Москве ожидается до +17 °С и небольшой дождь

Как сообщало ИА REGNUM, в московском регионе ещё остаётся эхо циклона, постепенно уходящего на Урал. 6 августа в Москве началось потепление.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая порция тепла поступит в Москву 6 августа