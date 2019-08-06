Симферополь, , 16:50 — REGNUM

Из останков 193 советских воинов, найденных три года назад под Феодосией, удалось идентифицировать семерых бойцов Красной армии. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Следкома РФ по РК. По данным правоохранителей, на церемонии перезахоронения советских воинов присутствовал правнук одного из солдат — уроженца Краснодарского края Николая Ивановича Бондарева.

«Следственными органами СК РФ работа по увековечиванию исторической памяти о павших в годы Великой Отечественной войны будет продолжена», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, на полуострове перезахоронили около 200 советских военнослужащих, найденных три года назад поисковиками под Феодосией. Из-за бюрократических сложностей останки воинов долго не могли предать земле.

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