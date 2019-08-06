Кемерово, , 16:46 — REGNUM

Сквер на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет открыт к 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв на отчётной конференции о промежуточных результатах в рамках подготовки к 300-летию со дня основания Кузбасса.

Он отметил, что большинство жителей региона проголосовали за название «Сквер Ангелов». А он сам лично хотел бы, чтобы сквер стал не местом скорби, а местом памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по выбору названия сквера на месте ТРЦ «Зимняя вишня» проходило на сайте администрации города Кемерово. Выбрать предлагалось из следующих вариантов: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Сквер Ангелов», «Сквер Памяти», «Семейный сквер», «Тихий сквер».

Напомним, что пожар в ТРЦ Кемерова произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети.

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