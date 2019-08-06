Сочи, Краснодарский край, 6 августа 2019, 16:45 — REGNUM
Проект «Сириус» должен стать площадкой для творческой свободы — здесь создается уникальная модель образования, которая полностью отвечает требованиям будущего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 6 августа в Сочи на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» сообщил, что в 2019 году начнет работу научно-технологический университет «Сириус», а в 2020 году — Имеретинский лицей.