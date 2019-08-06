Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM

Власти Санкт-Петербурга подарили 3-комнатную квартиру петербургской семье Морозовых, в которой 23 июля родились сразу четыре ребенка — Диана, Богдан, Роман и Алексей.

Александр Беглов вручает документы на квартиру семье Морозовых Gov.spb.ru

Рождение четверни — первый случай для открывшегося в 2013 году Перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

В палату, где находится мать с детьми, 6 августа приехал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Теперь вы — многодетная семья, а таким семьям наш город оказывает серьезную поддержку», — заявил он, вручая Морозовым документы на квартиру на Коломяжском проспекте.

Помимо нового жилья, семья Морозовых поставлена на особый учет в службе социальных участковых, которая поможет им решить вопросы медицинского обеспечения и социальной поддержки, в частности, оформить выплаты на каждого ребёнка, выплаты на многодетную семью, а также региональный материнский капитал.

Наконец, многодетной семье за счет города предоставят услуги няни. Мать новорожденных — Ольга Морозова — станет первым клиентом этой новой социальной услуги, которая будет доступна всем многодетным семьям Петербурга с 1 января 2020 года.

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