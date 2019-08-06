Сочи, Краснодарский край, , 16:38 — REGNUM

Имеретинский лицей, который станет частью научно-технологического центра, создаваемого на базе «Сириуса», должен заработать уже в 2020 году. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 6 августа в Сочи на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

«Важным элементом научно-технологического центра станет Имеретинский лицей, он должен заработать в 2020 году. Считаю необходимым создать в нём условия для постоянного проживания и обучения воспитанников «Сириуса», а также мотивированных и проявивших высокие способности школьников города Сочи и Краснодарского края, других регионов России», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 августа, президент РФ Владимир Путин провел в Сочи заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» по вопросу дальнейшего развития образовательного центра «Сириус». Глава государства сообщил, что в 2019 году начнет работу научно-технологический университет «Сириус». Отметим, что ранее сроком строительства Имеретинского лицея назывался 2021 год.