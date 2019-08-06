Сочи, Краснодарский край, 6 августа 2019, 16:38 — REGNUM
Имеретинский лицей, который станет частью научно-технологического центра, создаваемого на базе «Сириуса», должен заработать уже в 2020 году. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 6 августа в Сочи на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 августа, президент РФ Владимир Путин провел в Сочи заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» по вопросу дальнейшего развития образовательного центра «Сириус». Глава государства сообщил, что в 2019 году начнет работу научно-технологический университет «Сириус». Отметим, что ранее сроком строительства Имеретинского лицея назывался 2021 год.