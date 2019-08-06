Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM

Петербургского предпринимателя похитили на улице в конце мая 2019 года и на два месяца незаконно лишили свободы, требуя вернуть несуществующий долг. Коммерсанту удалось сбежать от похитителей только в конце июля. Преступники задержаны.

Как рассказали 6 августа в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, мужчину похитили 21 мая под угрозой пистолета и ножей в Аптекарском переулке в центре Петербурга. Жертву привезли в неизвестное место, где удерживали в некой квартире до 31 июля, требуя передачи 1 миллиона рублей. Похищенному бизнесмену и членам его семьи угрожали физической расправой.

31 июля похитители привезли потерпевшего на территорию Центрального района Санкт-Петербурга, где ему удалось скрыться. 3 августа, во время повторной попытки похищения, злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с региональными УФСБ и ГСУ СК России.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин, 1988 и 1985 года рождения. В настоящее время указанным лицам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Идет поиск соучастников, расследование продолжается. Похитителям грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также: В Петербурге похитили заведующую детским садом

Напомним, в Петербурге и Ленобласти разыскивают заведующую детским садом, которую, по заявлению ее дочери, похитил бывший сожитель.