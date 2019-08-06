Владимир, , 16:33 — REGNUM

Во Владимирской области рядовой военнослужащий, проходящий службу по контракту, признан виновным по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства в отношении более двух лиц». Об этом сообщил портал «ТВ Миг» со ссылкой на военный следственный отдел СК РФ по Владимирскому гарнизону.

Солдат сфотографировался на фоне группы полураздетых сослуживцев, на спинах которых пеной для бритья было написано «С 8 Марта» и сам выложил снимок в соцсети.

За это контрактника приговорили к трём месяцам лишения свободы, однако затем наказание заменили на пребывание в дисциплинарной воинской части в течение того же времени.