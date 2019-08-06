Кемерово, , 16:25 — REGNUM

На официальном сайте администрации Кемеровской области появилась информация о том, что горняки региона установили два мировых рекорда. Со ссылкой на департамент угольной промышленности сообщается, что рекорды установлены «в рамках месячника высокопроизводительного труда ко Дню шахтера». И принадлежат они коллективу угольной компании «Кузбассразрезуголь».

Первый рекорд установлен на Талдинском угольном разрезе. Где бригада Владимира Гриченко на экскаваторе за месяц отгрузила чуть более 2 млн кубометров горной массы. Этот показатель, как указывается, превысил предыдущий результат почти на полмиллиона кубометров.

Второй — на Кедровском угольном разрезе. Рекорд принадлежит бригаде Евгения Захарченко (филиал «Кедровский угольный разрез»), которая на карьерном экскаваторе отгрузила на автотранспорт 1 млн 90 тыс. кубометров вскрыши, превысив месячный норматив на 261%.