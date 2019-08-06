Москва, , 16:40 — REGNUM

Националист Дмитрий Демушкин оштрафован на 200 тыс. рублей за повторное участие в несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу Люблинского районного суда.

Уточняется, что националист был признан виновным в совершении административного нарушения в соответствии с ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ за повторное нарушение установленного порядка митинга. Дёмушкин был задержан на акции протеста так называемых независимых депутатов 3 августа в Москве.

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По словам самого задержанного, он пришёл на акцию для исполнения редакционного задания.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по итогам протестов 27 июля суды арестовали 89 человек, после 3 августа — ещё 20. Был наложен административный арест на 109 участников.