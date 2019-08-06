Москва, , 16:21 — REGNUM

Повышать субсидирование частных школ и дошкольных учреждений в столице является необходимостью, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями негосударственных образовательных учреждений города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть школы не очень богатые, и для них, мне кажется, это будет существенным подспорьем», — отметил мэр.

Также Собянин попросил частников повысить зарплату педагогам.

«Хотел бы обратить внимание на зарплаты учителей. Во многих частных школах зарплата учителей меньше, чем в городских школах. Это касается и небедных школ. Я бы хотел, чтобы учителя получали достойную зарплату независимо от того, в частном или бюджетном учреждении они работают», — заявил Собянин.