Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM

В Санкт-Петербурге начинается капитальный ремонт Зелёного моста через Мойку в самом центре Петербурга. В связи с этим вводятся ограничения для движения транспорта и прохода пешеходов по мосту.

Зелёный мост в Петербурге Mostotrest-spb.ru

Напомним, первый в Петербурге чугунный транспортный мост, который является конструктивной частью Невского проспекта и памятником культуры, отремонтируют за за 498,7 млн рублей к 20 мая 2020 года.

Как сообщили 6 августа в петербургском «Мостотресте», с 7 августа 2019 года по 1 мая 2020 года произойдет поэтапное сужение проезжей части моста с сохранением движения по двум полосам в обоих направлениях и проходом пешеходов.

«Полностью будут закрыты для транспорта подъезды к мосту на четной и нечетной сторонах набережной реки Мойки. Также предусматривается прекращение движения водного транспорта по реке Мойке под мостом на период капремонта», — предупредили в «Мостотресте».

Ранее специалисты установили, что чугунный свод Зелёного моста не справляется с проектной нагрузкой, а также нашли дефекты дорожного полотна и основных декоративных элементов сооружения.

Зелёный мост, длиной 30,7 метра и шириной 39 метров, охраняется государством. Поэтому все работы будут вестись по методикам, согласованным с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Чугунный однопролетный Зеленый мост через реку Мойку был сооружен в 1808 году. В 1842 году мост был расширен за счет выноса тротуаров на металлические консоли. В 1904—1907 годах, в связи с прокладкой трамвайных путей на Невском проспекте, мост вновь перестроили и расширили.

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