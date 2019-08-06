Буйнакский район, , 16:16 — REGNUM

Мастерская по изготовлению самодельного стрелкового оружия обнаружена в доме 81-летнего жителя села Чиркей Буйнакского района Дагестана. «Оружейный мастер» также занимался переделкой гражданских образцов под боевой аналог для дальнейшей продажи, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе МВД республики.

Во время обысков в домн пенсионера полицейские изъяли самодельный револьвер, свыше 70 патронов, десять заготовок стволов для огнестрельного оружия, сверлильный станок, тиски и другие его рабочие приспособления.

Также известно, что мужчина успел сбыть несколько образцов своего оружия. Например, переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет с магазином, снаряжённым четырьмя патронами, был продан за 63 тысячи рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц, вовлеченных в незаконный оборот оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля недалеко от дагестанского села Вициятли Цунтинского района полицейские обнаружили закопанный в землю схрон боевика, нейтрализованного в 2014 году в ходе спецоперации. В канистре были спрятаны магазины от автомата Калашникова и сотни патронов разного калибра.