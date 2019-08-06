Москва, , 16:17 — REGNUM

Решение увеличить финансирование образовательных стандартов в частных школах Москвы до уровня государственных потребует дополнительно по 3 млрд рублей в год из бюджета города. Об этом заявил руководитель департамента образования и науки столицы Исаак Калина на встрече с представителями частных школ города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, с 1 сентября 2019 года размер подушевого норматива составит 125−160 тыс. рублей в год — для негосударственных школ, 166−176 тыс. рублей в год — для негосударственных детских садов, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин предложил проводить финансирование образовательных стандартов столичных школ в равных объёмах независимо от статуса.

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