Новосибирск, , 15:58 — REGNUM

В Новосибирске суд продлил на три месяца и десять дней пребывание в СИЗО экс-директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александра К. — до 19 ноября. Заседание в Центральном районном суде прошло сегодня, 6 августа.

Напомним, Александр К. и его супруга были задержаны 3 июня в рамках по уголовного дела о хищениях в клинике.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей в отношении супруги экс-директора клиники. Она останется в СИЗО также до 19 ноября.

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