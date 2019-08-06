Тбилиси, , 15:57 — REGNUM

Сотрудники службы доходов министерства финансов Грузии выявили факты незаконного хранения и перевозки более 40,7 тыс. штук сигарет, сообщает 6 августа издание «Новости-Грузия».

По данным службы, в Зугдидском и Чхороцкуйском районах региона Самегрело контрабандные сигареты были обнаружены в сёлах Рухи, Дарчели, Кулишкари, Джихашкари, Хабушеми и Цаленджиха. Отмечается, что сигареты были изъяты, а материалы дела направлены в суд.

Напомним, с 2014 по 2018 год акцизный налог на сигареты в Грузии вырос в пять раз. В 2019 году стоимость сигарет увеличивалась на 0,5 лари ($0,17) в январе и августе. Согласно бюджету на 2019 год, доходы от акцизного налога в Грузии должна составить 1,5 млрд лари ($519 млн).