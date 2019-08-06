Москва, , 16:05 — REGNUM

В Москве следует выравнять финансирование образовательных стандартов в частных образовательных организациях и городских школах. С таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями частных образовательных учреждений города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это будет справедливо», — отметил мэр столицы.

Собянин пояснил, что для городских школ деньги на строительство и ремонт выделяются из регионального бюджета. В то же время частные образовательные организации выполняют это за счёт собственных средств и зачастую испытывают нехватку финансов. Приведение же финансирования образовательных стандартов в частных школах до уровня бюджетных поможет сократить рост оплаты за обучение для школьников.

Читайте ранее в этом сюжете: К началу учебного года в Москве откроют 12 новых школ и детских садов