Москва, , 15:54 — REGNUM

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского недополучил 18 млн рублей из-за критического высказывания журналиста Сергея Доренко в адрес генерального директора цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного. Об этом сообщил адвокат учреждения Михаил Кузнецов, сообщает RNS.

Он пояснил, что в первом квартале 2019 года доходы цирка от продажи билетов сократились на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В денежном выражении цирк потерял 17,9 млн рублей.

Руководство цирка обратилось в суд с иском о защите деловой репутации. После того, как в декабре в эфире радиостанции «Говорит Москва» Доренко назвал Запашного «звереубийцей», люди стали массово возвращать купленные билеты.

Теперь цирк намерен взыскать с радиостанции 10 млн рублей. Требования о компенсации выдвигались и к Доренко, который скончался в начале мая.

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