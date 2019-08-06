Вашингтон, , 16:35 — REGNUM

Популярный американский стример Гай «Dr. Disrespect» Бэм заявил, что переход Тайлера «Ninja» Блевинса на Mixer не сделает платформу популярнее. Об этом 6 августа сообщает сайт Dexerto.com.

По мнению Бэма, руководству Mixer нужен переманить на свою сторону хотя бы пятерых стримеров из «первой десятки Twitch». Иначе эффект от переход Ninja «быстро сойдёт на нет», а количество зрителей платформы резко начнёт падать.

Напомним, Тайлер «Ninja» Блевинс ушёл на новый сервис Microsoft, несмотря на то, что в течение нескольких лет он был одним из самых популярных стримеров Twitch. Сумма контракта не разглашается, Ninja лишь сказал, что его ожидает работа «на полный день».

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