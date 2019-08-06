Москва, , 15:53 — REGNUM

Частные школы выгодны для Москвы, в том числе потому, что их строительство и ремонт идут не за счёт бюджетных средств. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями частных школ города.

Собянин отметил, что власти Москвы оказывают поддержку частным школам, дошкольным образовательным учреждениям на административном уровне.

«Помогаем строить, принимаем градостроительные решения, которые не всегда просто даются. Тем не менее, этого недостаточно. Ко мне регулярно поступают заявления от частных образовательных организаций, что стандарт платы, которую вносит город слишком низкая. Всё это тормозит развитие частных дошкольных учреждений и школ», — отметил Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что в пользу высокого качества образования в частных школах говорит количество их учащихся, которые стали победителям школьных олимпиад по тем или иным предметам.

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