Турин, Италия, , 15:44 — REGNUM

Воздух Италии в последние 40 лет стал чище, сказано в совместном исследовании миланского университета и института изучения атмосферы и климата, передает Affari Italiani во вторник, 6 августа.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследователи изучали «горизонтальную видимость», в большой степени зависящую от уровня загрязнения воздуха. Расстояния свыше 10 и свыше 20 километров стали «видимыми» в два раза чаще, чем 40 лет назад (сравнивалось количество дней в году).

Наибольшее количество вредных выборов в атмосферу фиксировались в 1960-х и 1970-х годах, после этого их объем начала снижаться, отметили эксперты.