Москва, , 15:50 — REGNUM

Частные образовательные учреждения в столице занимают небольшую, но важную нишу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями частных школ города.

«Мы обычно встречаемся с директорами городских школ, бюджетных учреждений, но вот решили встретиться с вами, руководителями частных образовательных учреждений. Поговорить, чем город вам может помочь», — обратился к собравшимся Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что в столице количество школьников, дошкольников и учащихся средних специальных образовательных учреждений приближается к полутора миллионам детей и подростков.

«В частная образовательная сфера занимает малую часть. Но это важная ниша. Как правило, школы эти не окупаемы», — отметил мэр столицы.

По мнению Собянина, инвесторы вкладывают деньги в эту сферу не ради прибыли, а по другим причинам, например, чтобы реализовать свои идеи и подходы в сфере образования. В свою очередь, экспериментальные школы помогают улучшить систему образования в целом.

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