департамент Вар, , 15:37 — REGNUM

Во Франции при трагических обстоятельствах погиб мэр французской коммуны Синь Жан-Матье Мишель. Как сообщает радиостанция France Bleu, инцидент произошёл накануне, 5 августа.

76-летний мэр стал свидетелем того, как несколько человек незаконно выгружают из своего автомобиля строительный мусор на обочину одной из дорог, расположенной недалеко от трассы «Поль Рикар». Чиновник попросил мужчин убрать мусор. Нарушители после того, как выполнили просьбу мэра, сели в фургон и совершили наезд на мэра.

В настоящее время полиция выясняет, была ли это случайность или строители задавили градоначальника намеренно. Оба подозреваемых взяты под стражу.

«Республика скорбит. Смерть при исполнении своих обязанностей неприемлема», — прокомментировал президент ассоциации мэров департамента Вар Жан-Пьер Веран.

Напомним, Жан-Матье Мишель являлся мэром коммуны с 1983 года.