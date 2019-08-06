Ковров, Владимирская область, , 15:31 — REGNUM

Во Владимирской области Ковровская городская больница №2 должна выплатить родственникам погибшего пациента более 1,3 млн рублей, сообщил портал «КП-Владимир».

В 2017 году мужчина поступил в урологическое отделение, где ему сделали операцию, однако после этого его состояние ухудшилось. Пациента перевели в другую больницу, но там через несколько дней он умер. Лечащего врача первого медицинского учреждения признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Родственники погибшего отсудили у больницы компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн рублей и более 50 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на похороны.