Калининград, , 15:28 — REGNUM

В Калининграде нет безымянных топонимов, а все они делятся на несколько категорий. Детализацию сегодня, 6 августа, после оперативного совещания городской администрации, на своей странице в Facebook привела пресс-служба мэрии города.

В Калининграде 1024 топонима, из них 6 площадей, 2 острова, 11 микрорайонов, 7 парков, 8 набережных, 4 шоссе, 7 проспектов, 785 улиц, 159 переулков, 14 проездов, 6 бульваров, 3 аллеи (11 аллей — улицы), 3 тупика (одному из них, например, присвоено название «Весёлый») и 9 скверов.

Всем им присвоены имена и названия, которые делятся по следующим категориям: географические — 260, в честь деятелей науки, культуры и искусства — 156, производства, профессии, специальности — 146, природные явления — 131, в честь Героев Великой Отечественной войны — 81, прочие — 72, в честь выдающихся личностей — 60, военная тематика — 41, в честь революционеров, героев Гражданской войны и коммунистического движения — 36, названия эпохи социализма — 20, в честь Героев войн ХХ века — 9, спорт — 8, знаменательные даты — 4.

По официальным данным, в Калининграде проживает чуть более 437 тыс. жителей, а население Калининградской области в конце 2018 года впервые превысило отметку в один миллион жителей.