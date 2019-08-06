Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 15:22 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии выявлены нарушения при предоставлении земельных участков для строительства жилья многодетным семьям. В нарушениях уличена администрация города Карачаевска. Так, как сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что администрацией Карачаевского городского округа игнонируются требования закона.

Речь идет об обязанности местных властей предоставлять гражданам, имеющим трех и более детей, земельные участки в порядке очередности не позднее полутора лет после постановки их на учет.

Прокуратура предъявила в суд 30 заявлений с требованиями обязать администрацию муниципального образования города Карачаевска предоставить многодетным семьям земельные участки для жилищного строительства. Решение по ним будет принято в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии за последние семь лет предоставлено 1940 земельных участков многодетным семьям. В 2018 году бесплатно получила землю 331 семья, годом ранее владельцами участков стали 293 семьи.